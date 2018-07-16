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Топилин призвал поднять вопрос о научной организации труда в вузах
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Топилин призвал поднять вопрос о научной организации труда в вузах 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Необходимо поднять вопрос о научной организации труда в высших учебных заведениях России в рамках реализации национальной программы по производительности труда и поддержки занятости, заявил журналистам министр труда Максим Топилин.
"Второе направление (национальной программы) — это то, что связано с организацией труда. Честно говоря, немного подзабыли эту тему научной организации труда. Сегодня, кстати, даже от представителей малого бизнеса прозвучало то, что у нас в вузах недостаточно серьезное внимание уделяется научной организации труда. Действительно сейчас нужно подумать над тем, чтобы в вузах эту тему немножко оживить", — сказал Топилин.
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