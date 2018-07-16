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Представители школы №1252 Сокола рассказали о своих достижениях
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Представители школы №1252 Сокола рассказали о своих достижениях 

Управа района Сокол города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Независимое педагогическое издание «Учительская газета» выпустило материал «Источник счастья» о школе № 1251, расположенной на территории района Сокол. Об этом рассказал представитель образовательного учреждения.
— Надеемся, статья о нашей школе вызовет интерес у читателей. Мы считаем, что московская школа обязана давать счастье всем столичным семьям, — сообщили в администрации школы.
Напомним, точный адрес школы № 1251: улица Сальвадора Альенде, дом 9. Контактный телефон: 8 (499) 198-04-81. (ео)
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