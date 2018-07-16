Ещё
Губкинский университет стал лучшим по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губкинский университет стал лучшим по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Управа района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи, Губкинский университет стал одним из победителей и получил грантовую поддержку.
В конкурсе принимало участие 380 образовательных организаций высшего образования, представивших более 2,5 тысяч проектов. Экспертная комиссия поддержала четыре проекта, поданных на конкурс.
Благодаря Росмолодежи в будущем учебном году будут реализованы следующие мероприятия:
1. Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне».
2. Молодежная научно-техническая конференция стран СНГ по нефтегазовому профилю «Мы — будущее XXI века».
3. Российско-Узбекский молодежный форум.
4. Это моя страна.
Управа района Гагаринский: последние новости
В образовательном комплексе «Воробьевы горы» появился новый генеральный директор Студенты в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили научно исследовательскую лабораторию Нефти-газовой промышленности Школьники узнали о профессии нефтяника
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»152
В России оценили неожиданное решение Франции66
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым347
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина235
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»12
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение