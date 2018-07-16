Губкинский университет стал лучшим по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов

По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи, Губкинский университет стал одним из победителей и получил грантовую поддержку.

В конкурсе принимало участие 380 образовательных организаций высшего образования, представивших более 2,5 тысяч проектов. Экспертная комиссия поддержала четыре проекта, поданных на конкурс.

Благодаря Росмолодежи в будущем учебном году будут реализованы следующие мероприятия:

1. Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне».

2. Молодежная научно-техническая конференция стран СНГ по нефтегазовому профилю «Мы — будущее XXI века».

3. Российско-Узбекский молодежный форум.

4. Это моя страна.