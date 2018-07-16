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Работу школы в Удмуртии приостановили по требованию Роспотребнадзора
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Работу школы в Удмуртии приостановили по требованию Роспотребнадзора 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Работу Эркешевской средней школы в Балезинском районе приостановили, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
Образовательное учреждение признано не соответствующим требованиям санитарного законодательства. Пищеблок требует реконструкции, в здании необходимо провести текущий ремонт.
Как заявили в Министерстве образования и науки региона, это временная ситуация, и до декабря 2018 года в школе сделают ремонт.
«Как только школьный пищеблок будет реконструирован, а в здании пройдёт ремонт и специалисты Роспотребнадзора дадут положительное заключение, дети вновь будут ходить в свою родную школу», — отметила министр Светлана Болотникова.
В настоящее время утверждается порядок и объём работ. Во время ремонта детей будут возить в среднюю школу в посёлке Люк.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Удмуртии отстранили от работы шестерых поваров лагеря, где отравились дети.
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