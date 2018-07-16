Работу школы в Удмуртии приостановили по требованию Роспотребнадзора

Работу Эркешевской средней школы в Балезинском районе приостановили, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Удмуртии

Образовательное учреждение признано не соответствующим требованиям санитарного законодательства. Пищеблок требует реконструкции, в здании необходимо провести текущий ремонт.

Как заявили в Министерстве образования и науки региона, это временная ситуация, и до декабря 2018 года в школе сделают ремонт.

«Как только школьный пищеблок будет реконструирован, а в здании пройдёт ремонт и специалисты Роспотребнадзора дадут положительное заключение, дети вновь будут ходить в свою родную школу», — отметила министр Светлана Болотникова.

В настоящее время утверждается порядок и объём работ. Во время ремонта детей будут возить в среднюю школу в посёлке Люк.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Удмуртии отстранили от работы шестерых поваров лагеря, где отравились дети.