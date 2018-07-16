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Одну из школ Удмуртии закрыли по требованию Роспотребнадзора
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Одну из школ Удмуртии закрыли по требованию Роспотребнадзора 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Балезино. Удмуртия. В Балезинсокм районе приостановили работу Эркешевской средней школы, где обучаются 60 детей. Как сообщает пресс-служба управление Роспотребнадзора по Удмуртии, учреждение не соответствует требованиям санитарного законодательства.
«На сегодняшний день МБОУ «Эркешевская СОШ» в соответствии с санитарным законодательством не может продолжать учебный процесс в 2018-2019 годах. Учреждение не имеет санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность, пищеблок школы требует реконструкции, в здании школы необходимо провести текущий ремонт», — говорится в сообщении ведомства.
Министерство образования и науки Удмуртии утверждает, что это временная ситуация и до декабря 2018 года в здании будет сделан ремонт.
«Ситуация временная. Как только школьный пищеблок будет реконструирован, а в здании пройдет ремонт и специалисты Роспотребнадзора дадут положительное заключение, дети вновь будут ходить в свою родную школу», — заявила министр Светлана Болотникова.
Сейчас утверждается порядок и объем работ.
Приостановление действия лицензии не повлияет на учебный процесс, утверждают власти. Пока идет ремонт, детей будут ежедневно возить в среднюю школу, которая находится в 13 км в поселке Люк.
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