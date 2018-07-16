В состязаниях юных техников, воспитанники Московского Дворца пионеров стали призёрами

22 июня 2018 года на площадках Московского Дворца пионеров проходило три финала мероприятий всероссийского уровня технической направленности, на них успешно показали себя ученики Центра технического образования «Воробьевы горы».

Образовательный комплекс принимал Всероссийский конкурс медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit», Всероссийскую олимпиаду по робототехнике и интеллектуальным системам, а также Всероссийский конкурс начального технического моделирования и конструирования «Юный техник — моделист». В финалах принимали участие 150 человек из 30 регионов Российской Федерации

Фото: http://vg.mskobr.ru