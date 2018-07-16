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Ректор МИСиС поздравила с Днем металлурга всех работников этой области
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Ректор МИСиС поздравила с Днем металлурга всех работников этой области 

Управа района Якиманка 53 минуты назад
Фото: Управа района Якиманка
Ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 14 июля поздравила всех работников металлургии с профессиональным праздником.
— Это одна из стратегически важных отраслей экономики, славящаяся своими богатыми традициями и замечательными, преданными своему делу людьми, — заявила она.
На официальном сайте учебного заведения проинформировали, что МИСиС уже 100 лет остается главным металлургическим университетом России, а его научные школы получили международное признание.
Отметим, что День металлурга отмечается в России 15 июля.
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