Ректор МИСиС поздравила с Днем металлурга всех работников этой области

Ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 14 июля поздравила всех работников металлургии с профессиональным праздником.

— Это одна из стратегически важных отраслей экономики, славящаяся своими богатыми традициями и замечательными, преданными своему делу людьми, — заявила она.

На официальном сайте учебного заведения проинформировали, что МИСиС уже 100 лет остается главным металлургическим университетом России , а его научные школы получили международное признание.

Отметим, что День металлурга отмечается в России 15 июля.