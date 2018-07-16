Пятая нога коровы

Если россиянин «за 40» решается сменить работу или (ломать так ломать!) сферу деятельности, его ждет масса увлекательных открытий. Во всех смыслах и акцентах. Вероятнее всего, ему потребуется получить новое высшее образование. Лет 30 назад увидеть великовозрастных студентов в аудиториях рядом с выпускниками школ было практически немыслимо: государство считало свои расходы, а потому — «вам и одного верхнего многовато будет». Корреспондент "Уралинформбюро" изучил, как изменились образовательные нравы.

Практически во всех университетах Екатеринбурга сегодня наравне с молодежью учатся те, кто уже перешагнул стандартный возраст «студенчества»: поступают и в 40, и в 50, и даже в 70 лет. При этом лишь малая часть из них отправляется за дипломом, вспомнив ленинское напутствие «учиться, учиться и учиться». В большинстве своем люди идут за вторым высшим образованием для продвижения по карьерной лестнице.

Например, Иван (имя изменено по просьбе героя) — один из студентов заочного факультета Уральского горного университета, закончивший два курса по специальности «Открытые горные работы». Больше половины из своих 44 лет он проработал на горнодобывающем предприятии. Последние два года Иван — в должности заместителя начальника цеха, для чего требуется получить специализированное высшее образование.

Иван — староста группы. «Поскольку учусь по специальности, работаю в этой же сфере, никаких проблем не возникает». По его словам, если бы на работе не подтолкнули к получению диплома, он бы и сам за ним отправился. «Еще остались способности к обучению, нормально воспринимаю и запоминаю материал, хотя школу и техникум закончил давно».

Первое высшее у нынешнего третьекурсника — «инженер-механик в агропромышленном комплексе». «Неподходящий» диплом, как шлагбаум, в карьере. «Раньше-то это было нормально, — вспоминает Иван. — В целом по стране считалось, что любое высшее образование — это хорошо».

Впрочем, к «диплому в годах» не все относятся положительно. Например, бывший топ-менеджер одной из уральских компаний вовсе не имеет диплома бакалавра или специалиста: он бросил непрофильный вуз на 4 курсе из-за принципиальных разногласий с деканатом. С тех пор прошло почти 30 лет.

По мнению Игоря (имя изменено по просьбе героя), высшее образование для взрослых людей сродни пятой ноге для коровы. Особенно это касается тех, кто к зрелым годам достиг чего-то, отточил навыки и нашел способ зарабатывать на жизнь.

"Я не верю в применимость тех знаний, которые дает университет. Насколько я знаю свое поколение, только малая часть работает по специальности, на которую старательно учились, — рассуждает Игорь. — Условно говоря, они имеют только «корочки». Все понимают, для чего они нужны — некие преференции при приеме на работу. Но, опять же, очень мало кого из работодателей интересует, что именно написано в дипломе".

По словам мужчины, в свои 52 года он бы не пошел за высшим образованием без весомого стимула. В качестве главного аргумента «против» — ухудшение памяти.

"Я — человек достаточно ленивый. Поэтому, если бы мне поставили условие «повышение только через диплом», я бы очень серьезно задумался о тех бонусах, которые мне даст это повышение. Если преференции при смене должности того стоили — наверное, пошел бы. Но максимум на заочное: нынешние студенты годятся мне в дети".

Игорь полагает, что поход за дипломом в зрелом возрасте — абсолютно индивидуальная история, которая зависит только от целеустремленности человека. При этом важно помнить, считает он, что теоретические вузовские знания малоприменимы на практике.

По мнению экспертов в области трудоустройства, высшее образование по специальности является преимуществом при поиске работы, но его наличие не обязательно.

Так, например, начальник отдела подбора персонала ПАО КБ УБРиР Екатерина Костина уверена, что работодателям в первую очередь необходимо видеть у кандидата соответствующий уровень компетенций и тот уровень образования, который допустим для конкретной должности.

При этом для возрастного кандидата, так же, как и для всех остальных, важны его профессиональные знания, навыки, умения и соответствие корпоративному духу компании. «Например, в нашем банке это 5К: Клиент, Команда, Компетенция, Концентрация, Качество. Такими компетенциями может владеть любой кандидат вне зависимости от возраста. Другое дело, что меньший процент „возрастных“ кандидатов (в сравнении с молодежью) имеет высокую скорость обучаемости и гибкости», — отмечает Екатерина Костина.

По ее словам, если перед HR-специалистом окажутся два кандидата с абсолютно равными «исходными данными» — выбор будет основан на оценке профессиональных умений.

"В итоге должность занимает тот человек, который максимально соответствует требованиям именно к данной позиции. А в какое время и кем из кандидатов получено образование, имеет лишь косвенное влияние на конечный результат", — подчеркнула эксперт.

Так учиться или не учиться, если «немного за 30»? Получить «корочки», не имея реальных практических умений, все равно, что лежа на диване прочитать кучу пособий о том, как водить автомобиль или кататься на велосипеде. Оно вам надо?

Яна БРЫЗГАЛОВА