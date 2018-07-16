Ещё
На летний ремонт закрыты два здания школы № 1533 «ЛИТ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На летний ремонт закрыты два здания школы № 1533 «ЛИТ» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Пока школьники находятся на летних каникулах, в образовательных учреждениях Академического района работа не прекращается — в большинстве учебных зданий и помещений проводятся ремонтные работы.
На время летних каникул здания ЛИТ на Профсоюзной и Кржижановского закрыты на ремонт. В эти дни идут работы по обновлению учебных помещений, которые непременно будут завершены к началу нового учебного года. Все вопросы, которые возникают у учащих, в этот период они могут урегулировать в здании школы на Ломоносовском — в любой будний день с 10 до 15 часов.
Твоя Газета: последние новости
Записаться в кружки и секции школы № 1534 можно через портал государственных услуг Москвы Завершается смена подготовки ребят по стандартам Worldskills в образовательном комплексе «Юго-Запад» Собянин запустил исторический фонтан «Золотой колос» после реставрации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу454
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным89
Крым парализовало125
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина434
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»181
Видео
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
01:00
Крым парализовало
Общество Статьи
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
04:04
США разбомбили корабль в Тихом океане
Армия
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение