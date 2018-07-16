На летний ремонт закрыты два здания школы № 1533 «ЛИТ»

Пока школьники находятся на летних каникулах, в образовательных учреждениях Академического района работа не прекращается — в большинстве учебных зданий и помещений проводятся ремонтные работы.

На время летних каникул здания ЛИТ на Профсоюзной и Кржижановского закрыты на ремонт. В эти дни идут работы по обновлению учебных помещений, которые непременно будут завершены к началу нового учебного года. Все вопросы, которые возникают у учащих, в этот период они могут урегулировать в здании школы на Ломоносовском — в любой будний день с 10 до 15 часов.