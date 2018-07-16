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Осенью школа №1360 расширит число секций для богородчан старшего поколения
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Осенью школа №1360 расширит число секций для богородчан старшего поколения 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Школа №1360 из района Богородское вместе с территориальным центром социального обслуживания в этом году участвует в программе «Московское долголетие».
Филиал «Богородское» центра соцобслуживания населения «Сокольники» весной включился в программу «Московское долголетие». Некоторые занятия стали проводиться и в районной школе №1360. Так пенсионеры уже активно занимаются на базе школы на компьютерных курсах, курсах английского языка и на занятиях по общефизической подготовке. Здесь в сентябре станут проводиться и другие занятия, о которых будет сообщено дополнительно.
Напомним, что в районе Богородское проживает 24 198 человек, относящих себя к людям зрелого возраста. Программа, реализуемая на базе ТЦСО «Сокольники», направлена на их вовлечение в активную общественную жизнь, раскрытие духовного и физического потенциала.
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