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Первоклассники из московских многодетных семей к 1 сентября получат портфели
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Первоклассники из московских многодетных семей к 1 сентября получат портфели 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В Москве начали подготовку к празднику для 200 первоклассников из многодетных семей. Детям будут дарить портфели со школьными принадлежностями. Всего в портфеле будет 35 наименований канцтоваров.
Дети из многодетных семей смогут получить портфели с набором школьно-письменных принадлежностей. Необходимые для учебы вещи вручат ребятам на традиционном благотворительном празднике «Портфель первоклассника».
Кроме выдачи портфелей, для детей будут проводить образовательную экскурсию и молебен на начало учебного года.
Акция пройдет при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017 — 2018» проводит организация многодетных семей «Большая семьЯ» в рамках социально значимого проекта «Радостная школа», сообщает пресс-служба организации.
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