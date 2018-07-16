Первоклассники из московских многодетных семей к 1 сентября получат портфели

Москве начали подготовку к празднику для 200 первоклассников из многодетных семей. Детям будут дарить портфели со школьными принадлежностями. Всего в портфеле будет 35 наименований канцтоваров.

Дети из многодетных семей смогут получить портфели с набором школьно-письменных принадлежностей. Необходимые для учебы вещи вручат ребятам на традиционном благотворительном празднике «Портфель первоклассника».

Кроме выдачи портфелей, для детей будут проводить образовательную экскурсию и молебен на начало учебного года.

Акция пройдет при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017 — 2018» проводит организация многодетных семей «Большая семьЯ» в рамках социально значимого проекта «Радостная школа», сообщает пресс-служба организации.