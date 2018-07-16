Хотим работать, да негде: сколько готовы платить школьникам самарские работодатели

Школьники старших классов не прочь подработать в лето

Большая часть самарских школьников ищет работу промоутера или официанта. Практически все указывают договорную форму оплаты. Ожидаемые зарплаты вполне скромные — от 5 000 рублей. Такие данные приводит специализированный сайт Зарплата.ру. По информации сервиса по поиску работы, в Самаре работу ищут 415 школьников.

В то же время самарские студенты рассчитывают на большие деньги. В среднем они хотят получать 20 тысяч в месяц. Из 3760 резюме студентов большая часть в резюме указывает, что хотела бы попробовать себя в должности продавца, администратора и официанта.

Самостоятельно найти работу школьникам почти не реально. В Самаре нашлись только три вакансии промоутера (зато с зарплатой 23 300 рублей) и 50 вакансий официанта (средняя зарплата 24 200 рублей).

Работодателей, готовых принять на работу студентов, больше. Но и тут желающих трудиться почти в 12 раз больше, чем реальных мест работы.

На портале Зарплата.ру сейчас представлены только 315 вакансий, на которые работодатели согласны взять учащихся вузов. Больше всего предложений в сферах «Персонал офиса», «Сфера услуг», «Продажи». Зато зарплата, которую они готовы платить молодым кадрам, превосходит ожидания студентов и составляет в среднем 31 200 рублей.

— Моя дочь учится в 9-м классе. Хотела летом подработать. Но оказалось всё не так-то просто. Везде нужны совершеннолетние работники. Связываться со школьниками никто не хочет. Узнали, что в Самаре есть даже специальный городской центр трудоустройства для молодежи. Но оказалось, что и через него трудоустроиться нелегко. Нужно собрать целый пакет документов и справок, а заказывать их нужно заранее. Думаю, если желание не перегорит, то к следующему лету будем уже учеными и все справки начнем собирать еще по весне, — поделилась с 63.ru мама девочки-подростка Елена П.