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К 1 сентября московские первоклассники из многодетных семей получат портфели
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К 1 сентября московские первоклассники из многодетных семей получат портфели 

Каховка 3 часа назад
Фото: Каховка
Необходимые для учебы вещи вручат ребятам на традиционном благотворительном празднике «Портфель первоклассника».
Сейчас уже идет подготовка к празднику для 200 первоклассников из многодетных семей.
Кроме выдачи портфелей, для детей предусмотрены образовательная экскурсия и молебен на начало учебного года.
Акция пройдет при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017 — 2018» проводит организация многодетных семей «Большая семьЯ» в рамках социально значимого проекта «Радостная школа», сообщает пресс-служба организации.
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