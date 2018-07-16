К 1 сентября московские первоклассники из многодетных семей получат портфели

Необходимые для учебы вещи вручат ребятам на традиционном благотворительном празднике «Портфель первоклассника».

Сейчас уже идет подготовка к празднику для 200 первоклассников из многодетных семей.

Кроме выдачи портфелей, для детей предусмотрены образовательная экскурсия и молебен на начало учебного года.

Акция пройдет при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017 — 2018» проводит организация многодетных семей «Большая семьЯ» в рамках социально значимого проекта «Радостная школа», сообщает пресс-служба организации.