В Воронцовском парке выступит Кремлевская школа верховой езды

21 июля в парке «Усадьба Воронцово» на Юго-Западе Москвы организуют программу Кремлевской школы верховой езды. Посетителей всех возрастов восхитят показательные выступления «Конные традиции России». «Гости увидят выступления на лошадях в исторической парадной форме, посетят мастер-класс по джигитовке, узнают о породах лошадей», — сообщается на сайте Воронцовского парка.

Кроме того, во время выступления Кремлевской школы верховой езды желающие смогут заняться зарисовками с натуры. Помогут в этом преподаватели студии творчества «Лабиринт».

Место встречи — на большой поляне в центре парка.

Фото: usadba-vorontsovo.ru