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В Воронцовском парке выступит Кремлевская школа верховой езды
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В Воронцовском парке выступит Кремлевская школа верховой езды 

Твоя Газета 49 минут назад
Фото: Твоя Газета
21 июля в парке «Усадьба Воронцово» на Юго-Западе Москвы организуют программу Кремлевской школы верховой езды. Посетителей всех возрастов восхитят показательные выступления «Конные традиции России». «Гости увидят выступления на лошадях в исторической парадной форме, посетят мастер-класс по джигитовке, узнают о породах лошадей», — сообщается на сайте Воронцовского парка.
Кроме того, во время выступления Кремлевской школы верховой езды желающие смогут заняться зарисовками с натуры. Помогут в этом преподаватели студии творчества «Лабиринт».
Место встречи — на большой поляне в центре парка.
Фото: usadba-vorontsovo.ru
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На летний ремонт закрыты два здания школы № 1533 «ЛИТ» Завершается смена подготовки ребят по стандартам Worldskills в образовательном комплексе «Юго-Запад» Записаться в кружки и секции школы № 1534 можно через портал государственных услуг Москвы
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