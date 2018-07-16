В Свердловской области стартовала июльская смена «Золотого сечения» 

В Свердловской области стартовала июльская смена образовательного центра «Золотое сечение». Она стала уже третьей в истории развития фонда.
Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра «Золотое сечение», в апреле 2018 года завершалась вторая. После трехнедельного обучения по ведущие IT-компании Урала заключили отложенные трудовые контракты с десятью выпускниками образовательной программы «Цифровое производство».
Традиционное обучение в стартовавшую июльскую смену будет проходить по четырем направлениям: наука, искусство, промыслы» и спорт.
«В этот раз в направлении «наука» большое внимание будет уделено углубленному изучению химии, биологии, а также телемедицине. Всего на смену было подано 435 заявок из 46 муниципальных образований Свердловской области. Самый большой конкурс был по направлению «изобразительное искусство» — четыре человека на место», — рассказала директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елена Короткова.
Занятия будут проходить в Новоуральске и завершатся 1 августа. Вторая летняя смена «Золотого сечения» пройдет в Екатеринбурге. Она стартует 5 августа и завершится 26 августа.