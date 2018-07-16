Ещё
В Свердловской области стартовала июльская смена «Золотого сечения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Свердловской области стартовала июльская смена «Золотого сечения» 

Информационный портал Свердловской области 3 часа назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
В Свердловской области стартовала июльская смена образовательного центра «Золотое сечение». Она стала уже третьей в истории развития фонда.
Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра «Золотое сечение», в апреле 2018 года завершалась вторая. После трехнедельного обучения по ведущие IT-компании Урала заключили отложенные трудовые контракты с десятью выпускниками образовательной программы «Цифровое производство».
Традиционное обучение в стартовавшую июльскую смену будет проходить по четырем направлениям: наука, искусство, промыслы» и спорт.
«В этот раз в направлении «наука» большое внимание будет уделено углубленному изучению химии, биологии, а также телемедицине. Всего на смену было подано 435 заявок из 46 муниципальных образований Свердловской области. Самый большой конкурс был по направлению «изобразительное искусство» — четыре человека на место», — рассказала директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елена Короткова.
Занятия будут проходить в Новоуральске и завершатся 1 августа. Вторая летняя смена «Золотого сечения» пройдет в Екатеринбурге. Она стартует 5 августа и завершится 26 августа.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
Эцио Гамба: чемпионат мира показал открытость российских людей и русское гостеприимство В Свердловской области выбрали еще двух региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами Евгений Куйвашев поздравил приверженцев мусульманской религии с одним из главных религиозных праздников ислама – Ураза-Байрам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу458
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Крым парализовало129
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина430
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»182
Видео
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
01:00
Крым парализовало
Общество Статьи
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
04:04
США разбомбили корабль в Тихом океане
Армия
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение