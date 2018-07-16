Ещё
В ветакадемии в Кузьминках прошла встреча выпускников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ветакадемии в Кузьминках прошла встреча выпускников 

Управа района Кузьминки 3 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени Скрябина 6 июля состоялась встреча выпускников факультета ветеринарной медицины 1978 года, среди которых присутствовали представители Чехии, Германии, Венгрии и Узбекистана, начинавшие свой профессиональный путь со студенческой скамьи академии.
Встреча прошла в дружелюбной и радостной атмосфере. Местом встречи выпускников нашей alma mater стал Главный корпус академии, после чего они навестили кафедры родного вуза, где прошли их незабываемые студенческие годы. С особой теплотой выпускники вспоминали свою юность, находясь в анатомическом корпусе — в музее кафедры анатомии и гистологии животных. (ис)
Управа района Кузьминки: последние новости
На природной территории «Кузьминки-Люблино» продолжились занятия по скандинавской ходьбе В парке «Кузьминки-Люблино» отремонтировали лестницу Школьники из Кузьминок записали аудиокниги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу458
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Крым парализовало129
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина430
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»182
Видео
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
01:00
Крым парализовало
Общество Статьи
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
04:04
США разбомбили корабль в Тихом океане
Армия
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение