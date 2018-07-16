В ветакадемии в Кузьминках прошла встреча выпускников

Германии, Венгрии и В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени Скрябина 6 июля состоялась встреча выпускников факультета ветеринарной медицины 1978 года, среди которых присутствовали представители Чехии Узбекистана , начинавшие свой профессиональный путь со студенческой скамьи академии.

Встреча прошла в дружелюбной и радостной атмосфере. Местом встречи выпускников нашей alma mater стал Главный корпус академии, после чего они навестили кафедры родного вуза, где прошли их незабываемые студенческие годы. С особой теплотой выпускники вспоминали свою юность, находясь в анатомическом корпусе — в музее кафедры анатомии и гистологии животных. (ис)