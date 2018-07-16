Старшеклассники из школы № 1212 хотят стать переводчиками и фотографами

Ребята из школы в рамках чемпионата профессионального мастерства Москвы «Абилимпикс» приняли участие в компетенциях «Переводчик» и «Фотограф-репортёр».

Юноши и девушки отлично показали себя в компетенциях «Переводчик» и «Фотограф-репортёр». Ребята представили на суд жюри серьезные и взрослые работы и доказали, что достигли мастерства в тех профессиях, которые им нравятся.

Напомним, чемпионаты профессионального мастерства города Москвы «Абилимпикс», проводятся с 2015 года, изначально было всего 100 участников, в этом году их 1,5 тысячи. Программа чемпионата включает в себя три категории участников: студенты, школьники и специалисты. В каждой категории предусмотрены различные компетенции.