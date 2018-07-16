Расписание кружков обновили на сайте школы №2073

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Расписание кружков на дошкольных образовательных площадках опубликовали на сайте школы №2073. Занятия начнутся с 18 июля.

На дошкольной образовательной площадке «Радуга» проведут уроки «Волшебные палочки», которые рассчитаны на детей в возрасте от пяти до семьи лет. Специалисты организуют кружок «Каляка-маляка». На занятия ждут детей трех и четырех лет.

Кроме этого, в течение второго летнего месяца продолжатся занятия на образовательной площадке «Василек». До 31 июля будут работать кружки «Бумажные фантазии» и «Оригами».

На образовательной площадке «Родничок» в течение июля проведут занятия «Волшебная кисточка», «Пластилинография» и «Мастерица-рукодельница».

Более подробную информацию можно будет узнать на официальном сайте школы №2073.