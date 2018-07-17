До конца года в Москве построят 15 школ

Объекты инфраструктуры строятся как за счет бюджета, так и за счет инвесторов.

С 2011 по 2018 годы в Москве построены 303 новых школы и детских сада, 72 больницы и поликлиники, 42 объекта культуры и 98 спортивных объектов. Такие цифры озвучил во вторник, 17 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, в столице строится большой объем жилья. Причем вводимые новостройки сразу же, а зачастую и опережающими темпами, обеспечивается социальной инфраструктурой в шаговой доступности.

— Город получает современные учреждения, оборудованные по последнему слову техники, предлагающие москвичам качественные услуги. Согласно исследованию PWC, по комфортности досуговой инфраструктуры Москва занимает сегодня третье место среди мегаполисов мира, — говорит Марат Хуснуллин.

Всего 15 школ и блоков начальных классов планируется построить и ввести в столице за счет городского бюджета и инвесторов до конца этого года, сообщил свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

При этом в детском саду появится кулинарный класс для малышей, где дети старшей группы вместе друг с другом и взрослыми смогут готовить простые блюда.

Само здание образовательного центра спроектировано таким образом, чтобы инфраструктура школы и детского сада были разведены, но в отдельных помещениях воспитанники старшей и младшей школы могли пересекаться — например, в столовой атриуме или многофункциональном амфитеатре. По мнению педагогов-психологов, контакт со старшими детьми способствует развитию дошколят и первоклассников.