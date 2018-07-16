Победитель конкурса «Учитель года» рассказал о незаконной покупке ответов на задания ЕГЭ

Дмитрий Гущин уже 20 лет преподает математику и информатику ученикам петербургской гимназии. Сейчас он является почетным работником общего образования РФ . Свою популярность мужчина приобрел благодаря выигранному Всероссийскому конкурсу «Учитель года». Вместе с тем, Дмитрий Гущин также известен своими заявлениями о том, что перед введением обязательного для всех экзамена ЕГЭ в Cеть просочились ответы на тесты по математике и химии. За подобные высказывания Рособрнадзор собирался подать в суд на якобы клевещущего учителя. Об этом Дмитрий Гущин и рассказал во время интервью изданию «Город 812». В ходе беседы преподаватель поведал о систематичной утечке ответов на экзаменационные задания. Более того, он сказал, что на этом строится целый бизнес, суть которого в том, чтобы ученики платили за готовые ответы на тесты ЕГЭ. С этим, кстати, Дмитрий Гущин и связывает резкое увеличение количества школьников, сдавших государственный экзамен на 100 баллов. Кроме того, учитель отмечает, что сотрудники Рособрнадзора закрывают на это глаза и пытаются не привлекать к этому много внимания, поскольку бояться потерять репутацию в глазах общества. Также Дмитрий Гущин рассказал о том, что сейчас «школа не очень свободна». Так, преподаватель привел в пример увольнения учителей из-за фотографий в социальных сетях или похода в театр вместе со школьниками. Однако сам преподаватель ничего не боится, даже после своих заявлений об утечке ответов на задания ЕГЭ. Помимо этого, он не собирается создавать какие-либо протестные движения. Учитель математики надеется на то, что Рособрнадзор в скором времени разберется в этой ситуации.

«Я обозначил проблему. Не в моих силах ее решать — я работаю учителем, а не в ФИПИ или в Рособрнадзоре. На мой взгляд, сделанного — достаточно. Сам факт привлечения внимания должен повлечь внутренние расследования, какие-то управленческие решения. Я уверен, меры примут», — подчеркнул Дмитрий Гущин.

Между тем, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов прокомментировал данные высказывания преподавателя, отметив, что они могут быть провокационными.

«Я не исключаю, что это провокация. Мы соответствующий иск подготовим, чтобы впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления… Даже если это (слив. — Ред.) на самом деле произошло — зачем будоражить? Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность. Даже разработчики не знают финальные варианты заданий», — пояснил Сергей Кравцов ТАССу.