У новой школы в Великих Луках уложили футбольное поле и беговые дорожки

Благоустройство прилегающей территории нового корпуса школы № 6 в Великих Луках вышло на финишную прямую, сообщил директор подрядной организации Анатолий Палкин.

На днях здесь завершилось устройство футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек, установлено большинство уличных тренажеров, завершено озеленение территории.

В течение нескольких дней строители заасфальтируют площадку для игры в баскетбол и под тренажерами, после чего приступят к укладке специального резинового покрытия. Таким образом, новая школа будет иметь полноценный спортивный комплекс, отметил подрядчик.

Напомним, новый корпус средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова на 825 учащихся в Великих Луках построен в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».

Здание возведено на месте снесенного аварийного корпуса на проспекте Гагарина. Это будет вторая новая школа, построенная в Псковской области за последние два десятилетия. Она заработает 1 сентября. Реализацию проекта лично курирует врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников

В трехэтажном корпусе, помимо учебных классов, спортивного и актового зала, предусмотрены скалодром, библиотечный медиацентр, музей, мультимедийная студия, лаборатории робототехники, прототипирования и 3D моделирования, а также мастерские со станками ЧПУ.