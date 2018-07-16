Где учить иностранные языки

Знание иностранных языков — это навык, который необходим не только для работы, но и для расширения кругозора. Выучив иностранный язык, ты получишь доступ к дополнительной информации, особенно если этот язык является распространённым. Ты сможешь читать книги, смотреть фильмы и сериалы, играть в игры в оригинале — в общем, тебе не придётся ждать, пока контент переведут. Многие компании предлагают выучить язык по «уникальной суперметодике», которая гарантирует то, что ты заговоришь на иностранном как натив уже через месяц/день/секунду. Естественно, никаких секретных методик не существует, но есть те, которые позволяют выучить иностранный язык быстрее и проще. В этой статье мы расскажем о нескольких компаниях, которые предлагают изучение иностранных языков по современным техникам.

PRIMAENGLISH

Языковая школа PRIMAENGLISH является частью сети компании «Окей Инглиш», имеющей 8 филиалов в Москве . Один из главных плюсов этой компании в том, что именно она впервые ввела в практику взаимоотношений гарантию на обучение. Это позволяет дважды в год, в период показательных занятий, расторгнуть договор с возвратом денег за последний месяц, если ученик не научился ничему за время обучения. Кроме того, школа использует современные технологии в образовании: например, интерактивные доски и виртуальную реальность. Помимо перечисленных плюсов, PRIMAENGLISH имеет следующие положительные качества: — Приятная, располагающая атмосфера. Здесь ты не встретишь классических учителей из школ, которые заставляют зубрить материал. Этому способствует коммуникативная методика. — Интересные занятия. Обучение проходит с удовольствием. — Много разговорной практики. Преподаватели школы помогают преодолеть блоки и прочие препятствия. — Эффективное обучение. В группах занимается не более восьми человек, что позволяет повысить эффективность и уделять больше времени каждому студенту. — Регулярная подготовка преподавателей. Ты будешь получать новые знания, а не устаревшие из советских учебников или американских книг 90-х годов. Несмотря на дружелюбную атмосферу, здесь тебе расслабиться не получится. Каждые 8 занятий в PRIMAENGLISH проводится тестирование, а по окончании учебного года проходит тест по всей пройденной программе, на базе которого вручается сертификат с подтверждением уровня. Высокая репутация языковой школы делает эти сертификаты востребованными. Узнать подробнее о курсах PRIMAENGLISH →

Study America

Эксперт по американскому образованию Мария Гурьева окончила Columbia University и МГУ им. М. В. Ломоносова и является репетитором и консультантом по поступлению в США . Мария помогает школьникам и студентам поступать в топовые американские университеты. За 9 лет работы 100% учеников Марии Гурьевой поступили в выбранные ими американские университеты, среди которых такие вузы, как Yale, Columbia, Stanford, University of Pennsylvania, Dartmouth, Duke, UC Berkeley, UCLA, NYU, USC, Northwestern University и многие другие известные университеты. Почти все ученики Марии Гурьевой получили стипендии на обучение; некоторые поехали учиться в США бесплатно. Другие плюсы, которые убедят тебя в том, что для поступления в американский университет или школу стоит воспользоваться услугами репетиторства от Марии Гурьевой: — Ее собственные высокие показатели по международным экзаменам. Мария сдала TOEFL iBT на 114 баллов из 120, SAT — на 2050 из 2400, IELTS — на 8.5 из 9.0, GRE — на 164/167 из 170/170. Мария не понаслышке знает, с чем приходится сталкиваться её студентам при подготовке, и поможет тебе справиться со всеми трудностями экзамена на своём опыте. — Подготовка ко всем известным экзаменам. Ты можешь подготовиться к SAT, ACT, TOEFL, IELTS, SAT Subject Tests Math I & Math II, GRE, GMAT, SSAT, PSAT, а также к ЕГЭ и ОГЭ. — Помощь в подготовке документов. Мария знает процесс поступления в лучшие американские вузы от и до и поможет определиться со списком университетов, заполнить анкеты в университеты, написать вступительные эссе, составить резюме или CV, подготовить транскрипты, рекомендации, финансовые документы и заявки на стипендии. — Надежный помощник, который не подведет. Многие бывшие ученики Марии в отзывах отмечают, что она стала их надежным другом и всегда мотивировала их в самые трудные моменты подготовки. Узнать подробнее о курсах Study America →

ELK Academy

Австралии, ELK Academy — это хороший способ выучить английский язык не по унылым учебникам и устаревшим программам, а онлайн с носителями, обсуждая любимые сериалы, подкасты и обучающие видео. Пройдя курс в ELK Academy, ты научишься составлять качественные деловые письма, писать посты и комментарии в социальных сетях, с уверенностью общаться с носителями со всего мира. Это повысит шансы найти работу в иностранной компании или вывести свой бизнес на международный уровень, брать больше от путешествий или прокачать профессиональные навыки, используя лучшие международные образовательные ресурсы. У ELK много плюсов, но среди них хотелось бы отметить следующие: — Общение с нативами. Ты будешь разговаривать с носителями языка из США, Великобритании ЮАР и других стран. При этом носители ELK — выпускники лучших мировых вузов. Те, кто находится на начальном уровне, занимаются с носителями, знающими русский, или с русскими, которые уже долгие годы живут в англоговорящей стране. — Индивидуальные занятия полностью построены вокруг интересов каждого ученика. С дизайнером или рекламщиком будут обсуждать последний Каннский фестиваль, с программистом — сериал «Силиконовая долина», с предпринимателем — готовить питчи для встреч с инвесторами. — Акцент на понимании, а не на зубрежке. В отличие от многих школ, где акцентируют внимание на чём-то одном (например, на письме или разговорной речи), в ELK Academy ты получишь знания во всех сферах. — Две подписки на выбор. Ты можешь выбрать подписку «Новичок», включающую 9 индивидуальных уроков и 1 урок с носителем языка, или «Базовый курс», в который входят 5 индивидуальных уроков, 2 урока с носителем, 1 парный урок, а еще и групповые уроки — 1 круглый стол и 1 ELK Happy Hour. Общим для подписок является то, что они включают 10 онлайн-уроков по индивидуальному расписанию. Каждый урок длится 30 минут, а групповое занятие — 45 минут. Общая продолжительность курса составляет 6 недель, за которые ты будешь учиться понимать собеседника, составлять осмысленные тексты без ошибок и общаться практически на любые темы. Узнать подробнее о курсах ELK Academy →

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