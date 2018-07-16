Тема Школы здоровья 19 июля: «Родинки. Удалять или нет?»

В Школе здоровья пройдет очередное занятие. 19 июля в 16:00 выездной семинар в управе района Савелки посвятят современным возможностям хирургического лечения кожных новообразований.

Невусы (родинки) и папилломы располагаются на коже. Невус — это мутированные клетки кожи, а папиллома, как правило, имеет вирусную природу. Липома, фиброма и атерома — это подкожные образования. За последнее время значительно увеличился процент перерождения подобных тканей в злокачественные опухоли, поэтому специалисты рекомендуют удалять новообразования кожи и подкожножировой клетчатки.

Абсолютными критериями к оперативному вмешательству являются:

· локализация образования в зоне постоянной травматизации, в том числе элементами одежды

· усиленный рост образования за короткий период времени (за месяц в 2-3 раза)

· появление воспалительных признаков (отек, покраснение, нагноение)

· появление болей в области образования

Подробнее о том, какие методы удаления являются наиболее эффективными, что надо учесть прежде, чем делать операцию, расскажет в Школе здоровья М. В. Толмачева, врач-хирург Стационара кратковременного пребывания ГКБ им. М. П. Кончаловского.

Приглашаем всех заинтересованных жителей района Старое Крюково 19 июля в 16:00 в актовый зал управы района Савелки.

Адрес: г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, корп. 311.