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Вологодские педагоги обсудили с коллегами со всей страны образование будущего
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Вологодские педагоги обсудили с коллегами со всей страны образование будущего 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Глобальные тренды сферы образования стали ключевой темой смены «Образование будущего». Она состоялась в рамках Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме».
В ней поучаствовали более тысячи молодых педагогов, студентов педагогических специальностей, преподавателей образовательных организаций высшего образования, председателей, координаторов, кураторов и вожатых Российского движения школьников, представителей студенческих СМИ и блогеров. Вологодчину представляли преподаватель ВоГУ Ирина Шаблова, учитель истории и обществознания школы № 37 Вологды Вера Голоухова, учитель русского языка и литературы Вашкинской средней школы Юлия Минакова, студентка ЧГУ Светлана Выхрущ.
В течение недели форумчане работали в профильных сообществах. Они обсудили тенденции для проектирования личного и командного трекинга тактических и стратегических изменений, обсуждали глобальные тренды сферы образования и РДШ, ставили на ближайший год цели как личного, так и профессионального характера, пишет молодёжный портал Вологодской области. Также участники обсуждали острые вопросы с федеральными спикера и на «Диалогах на равных», участвовали в мастер-классах, ставили «точки смысла».
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