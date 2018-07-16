Вологодские педагоги обсудили с коллегами со всей страны образование будущего 

Глобальные тренды сферы образования стали ключевой темой смены «Образование будущего». Она состоялась в рамках Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме».
В ней поучаствовали более тысячи молодых педагогов, студентов педагогических специальностей, преподавателей образовательных организаций высшего образования, председателей, координаторов, кураторов и вожатых Российского движения школьников, представителей студенческих СМИ и блогеров. Вологодчину представляли преподаватель ВоГУ Ирина Шаблова, учитель истории и обществознания школы № 37 Вологды Вера Голоухова, учитель русского языка и литературы Вашкинской средней школы Юлия Минакова, студентка ЧГУ Светлана Выхрущ.
В течение недели форумчане работали в профильных сообществах. Они обсудили тенденции для проектирования личного и командного трекинга тактических и стратегических изменений, обсуждали глобальные тренды сферы образования и РДШ, ставили на ближайший год цели как личного, так и профессионального характера, пишет молодёжный портал Вологодской области. Также участники обсуждали острые вопросы с федеральными спикера и на «Диалогах на равных», участвовали в мастер-классах, ставили «точки смысла».