Школа ювелирного мастерства

Школа предлагает юным посетителям большой выбор мастер-классов в течение учебного года и циклы занятий во время каникул по различным ювелирным техникам. Под руководством преподавателя ребята самостоятельно изготовят оригинальное ювелирное украшение.

Занятия проходят по мере формирования групп в теплой душевной обстановке с перерывом на чай. Преподавание ориентируется на разные возрастные категории. Возможно проведение мастер-классов для организованных групп.

Все инструменты и материалы включены в стоимость. Анонсы предстоящих мероприятий появляются в новостях на сайте, в группе Вконтакте https://vk.com/schoolofjewelry и в Instagram https://www.instagram.com/jewelryschool/.