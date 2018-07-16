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Школа ювелирного мастерства
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Школа ювелирного мастерства 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Школа предлагает юным посетителям большой выбор мастер-классов в течение учебного года и циклы занятий во время каникул по различным ювелирным техникам. Под руководством преподавателя ребята самостоятельно изготовят оригинальное ювелирное украшение.
Занятия проходят по мере формирования групп в теплой душевной обстановке с перерывом на чай. Преподавание ориентируется на разные возрастные категории. Возможно проведение мастер-классов для организованных групп.
Все инструменты и материалы включены в стоимость. Анонсы предстоящих мероприятий появляются в новостях на сайте, в группе Вконтакте https://vk.com/schoolofjewelry и в Instagram https://www.instagram.com/jewelryschool/.
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