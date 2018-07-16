В Воронежском университете инженерных технологий отпраздновали День шоколада

Всемирный день шоколада в вузе уже стал корпоративным праздником. Как сделать вкусный и полезный шоколад в Воронежском университете инженерных технологий знают даже студенты. Мастерство его приготовления, а также и других сладостей в День шоколада традиционно демонстрируют абитуриентам.

В Воронежском университете инженерных технологий День шоколада считается корпоративным праздником, ведь в нём задействованы все специалисты. Технологи — готовят, механики — отвечают за оборудование, химики — тут же проводят опыты. А будущие студенты — смотрят на работу каждого и выбирают себе профессию по душе. Сделать это сложно — все направления считаются перспективными. Отрадно понимать, что сегодняшние выпускники уже понимают, что будущее зависит от них, реального сектора экономики, от промышленного сектора и такую простую, наверное, понятную вещь, что есть человечество будет всегда, — рассказал декан факультета довузовской подготовки ВГУИТ Павел Репин

Выпускники этого университета для работодателей, как они сами выражаются, штучный товар. Требуются специалисты IT-сферы, химической, экологической отраслей, пищевой и перерабатывающей промышленности. Бакалавров охотно берут на преддипломную практику на производства. При этом, в дальнейшем совмещать работу и учёбу в магистратуре получится легко, поэтому многие не торопятся покидать стены вуза. — Когда я заканчивала бакалавриат, у меня была очень интересная исследовательская дипломная работа, в которой я проводила опыты, эксперименты, и я в дальнейшем при поступлении в магистратуру планирую продолжить свой эксперимент, и, возможно, достичь каких-то научных высот, — призналась абитуриентка ВГУИТ Елена Кондратьева