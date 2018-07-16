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В Челябинской области многодетным семьям выплатят пособия для подготовки детей к школе
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В Челябинской области многодетным семьям выплатят пособия для подготовки детей к школе 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинской области многодетным семьям помогут собрать детей к школе. Губернатор Челябинской области подписал постановление о выплате пособий перед 1 сентября. Соцпомощь окажут единовременно, она составит 1500 рублей на каждого ребенка. Пособие могут получить многодетные, малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами.
— Социальная поддержка — 1 500 рублей на каждого ребенка — будет оказана родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку к учебному году каждого ребенка до 18 лет из указанных категорий семей, обучающихся очно в школе, колледже, техникуме или вузе, а также в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, — сказано в постановлении.
Родителям или опекунам следует обращаться за помощью в министерство социальных отношений Челябинской области. Деньги выделят из регионального бюджета.
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