В Челябинской области многодетным семьям выплатят пособия для подготовки детей к школе

Челябинской области многодетным семьям помогут собрать детей к школе. Губернатор Челябинской области подписал постановление о выплате пособий перед 1 сентября. Соцпомощь окажут единовременно, она составит 1500 рублей на каждого ребенка. Пособие могут получить многодетные, малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

— Социальная поддержка — 1 500 рублей на каждого ребенка — будет оказана родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку к учебному году каждого ребенка до 18 лет из указанных категорий семей, обучающихся очно в школе, колледже, техникуме или вузе, а также в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, — сказано в постановлении.

Родителям или опекунам следует обращаться за помощью в министерство социальных отношений Челябинской области. Деньги выделят из регионального бюджета.