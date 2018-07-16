Магистры опорного вуза бесплатно проконсультируют воронежцев по профильным вопросам

На базе университета открылся региональный консультационный центр «Опора». Жители Воронежа и области теперь смогут обращаться за советом и помощью в опорный университет. Там открылся региональный консультационный центр «Опора». Предполагается, что сюда сможет бесплатно обратиться любой желающий с вопросами, связанными с профильными направлениями вуза. Например, по строительству, экономике, ЖКХ, экологии и информационным технологиям. Ответы на них будут искать 300 лучших магистров под руководством преподавателей. Специалисты расскажут, как возможно решить проблему или помогут подготовить документы к подаче в соответствующие органы. Для студентов — это будет шанс применить свои знания на практике, а для жителей региона — ещё одна площадка для решения жизненных проблем.

— Совместная работа у нас будет проводиться, и в тех случаях, когда необходимо будет сделать индивидуальную консультацию, потому что люди не всегда мобильны, особенно пожилые и инвалиды. Индивидуальная консультация — она и подразумевает, что к человеку могут выйти и на дом, если он по состоянию здоровья не сможет прийти к нам сюда, — пояснила заместитель директора управления социальной защиты Ленинского района Воронежа Наталия Демиденко. — Работа центра не ограничится только консультациями, здесь также будут организованы форумы, круглые столы для работы с населением именно по повышению их грамотности в сфере компьютерной, налоговой, экономической или финансовой, — отметил директор регионального консультационного центра «Опора» Михаил Орищенко.