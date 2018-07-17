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Министр науки РФ Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Красноярск
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Министр науки РФ Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Красноярск 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Впервые в новой должности министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Красноярск.
Чиновник встретился с руководителями СФУ и провел совещание, главной темой которого стало дальнейшее развитие вуза. Пообщаться со студентами министр смог на форуме ТИМ «Бирюса». Молодых людей больше всего интересовали вопросы, связанные с системой высшего образования в России: развитие опорных университетов. поддержка кадров и так называемая проблема «утечки мозгов» за пределы страны.
«Сегодня прозвучали очень важные вопросы, которые волнуют целые университеты. Именно обсуждение общих проблем на уровне разных компетенций, как правило, дает очень нестандартные решения, которые определяют будущие успехи», — отметил Котюков.
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