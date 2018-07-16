Высшее образование как пропуск в благополучное общество

Проректор по научной работе ДВГУПС — о жизни с дипломом и без:

— Приемная кампания в вузы в самом разгаре. Поток молодых людей, желающих сесть за университетские «парты», не иссякает. Однако порой сами абитуриенты задаются вопросом: не окажутся ли годы, проведенные в стенах университета, бесцельно проведенным временем? Не стоило ли бы потратить их, например, на получение рабочей профессии в училище, или на собственный бизнес?

Это вполне закономерные вопросы. Я и сам считаю, что высшее образование в идеале должны иметь не все, а только те, у кого действительно есть соответствующие способности к выбранной профессии. Те, кто к ней склонен и сможет в ней реализоваться на пользу себе и обществу.

Но что получается на практике? Если раньше поступали только лучшие выпускники школ, а те, кто не прошел конкурс, шли в техникумы и училища, то сегодня, при наличии средств, ограничений гораздо меньше. Соответственно, отучиться в университете может подавляющее большинство, и на тех, кто по каким-то причинам этого не сделал, работодатели смотрят с сомнением. Сегодня, в отличие от советских времен, высшее образование доступно практически каждому, были бы деньги.

Что греха таить: даже неквалифицированный работник, такой, как продавец или охранник, имеет больше шансов трудоустроиться, показав диплом вуза. Так что «корочка» о высшем образовании в наши дни — это своего рода пропуск в благополучное общество. Без диплома в реалиях жизни очень трудно.

Очень много разговоров о том, что многим молодым людям сейчас все равно, куда поступить. Но так было всегда — мало кто в возрасте 18 лет может точно сказать, к чему стремится в жизни. Молодой человек просто не успел распознать на что способен, чего бы хотел. Да я и сам был таким.

Знаете, как я поступил в наш университет путей сообщения? Я ведь собирался пойти в летное штурманское училище в Санкт-Петербурге . Но… я играл в футбольной команде, которая в мой выпускной год победила в турнире Дальнего Востока и мы уехали играть дальше. С подачей документов я опоздал и отнес их туда, куда успел — в ДВГУПС.

Случайность, и что в итоге? Я нашел свое настоящее призвание и проработал здесь всю жизнь после учебы. Конечно, кто-то может потом решить, что ошибся со специальностью, и ему она совершенно не интересна. Но к этому времени он уже успеет повзрослеть в университетских стенах.

И тут мы подходим к третьей причине, по которой я считаю получение высшего образования желательным.

В возрасте от 18 до 24 лет, когда молодые люди учатся в вузе, они рискованны и любопытны. При этом обычно у них нет особых переживаний о будущем, последствия своих поступков они не всегда могут предугадать. По существу они — большие дети. Пустившись в свободное плавание по взрослой жизни, о которой мало что знают, и к которой, по большому счету, не готовы, они легко могут попасть в неприятности. Причем с далеко идущими последствиями. Куда лучше и безопаснее, если этот штормовой период они проведут под надзором преподавателей, дозревая до взрослой личности в университете-инкубаторе.

Учиться или не учиться? Лично я думаю, что этих трех причин достаточно, чтобы голосовать за «учиться». По крайней мере, такова ситуация на сегодняшний день. Каким будет завтра и как скажется на обществе и рынке труда переизбыток специалистов с высшим образованием и недостаток рабочих рук, вытекающий из дня сегодняшнего — время покажет.