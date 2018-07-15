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В Ингушетии в 2019 году откроют новую школу на 720 мест
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В Ингушетии в 2019 году откроют новую школу на 720 мест 

ТАСС 3 часа назад
МАГАС, 15 июля. /ТАСС/. Школу на 720 мест, контрактной стоимостью около 385 млн рублей, откроют в Назрани в 2019 году, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства строительства Ингушетии Индира Барахоева.
"В Назрани началось возведение новой школы на 720 мест, строительство ведется в рамках федеральной программы, контрактная стоимость объекта составляет порядка 385,2 млн рублей. Завершить строительство планируется к новому учебному году 2019 года. По плану, в школе предусмотрены классы для профильных предметов, лаборатории, мастерские для девочек и мальчиков, библиотека и большие спортивный и актовый залы", — сказала Барахоева.
Ранее, 13 июля, на совещании по социально-экономическому развитию республики с участием полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова глава региона Юнус-Бек Евкуров сообщил, что Ингушетии необходимо создание 22 тыс. ученических мест в школах.
"Строительство школ отстает от роста числа школьников. Едва ликвидировав трехсменный режим обучения, мы находимся под угрозой его возврата. На сегодняшнюю дату в республике недостает 22 тыс. ученических мест", — сказал Евкуров.
По данным регионального минобразования, в Ингушетии полностью ликвидировано трехсменное обучение, а двухсменное сокращено на 27% за последние годы. Как сообщалось ранее, по словам главы республики, в регионе необходимо строительство около 80 школ, чтобы закрыть вопрос с трехсменным образованием на ближайшие 15 лет.
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