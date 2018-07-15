Ректор МГИМО предложил дать всем вузам право на дополнительный экзамен

"Я думаю, что надо вернуть вузам такое право, это должен быть профильный предмет, который для вуза имеет огромное значение. В нашем случае это язык. Потому что без языка уровня соответствующего очень сложно освоить тот объем предметов, который у нас уже есть с первого курса", — сказал ректор.

По его словам, такое испытание должно быть максимально прозрачным и открытым. «Может, так же, как с ЕГЭ, проводить его под камерой, с тем, чтобы не было потом никаких сомнений ни у кого, но проверить готовность этого человека учиться в том или ином вузе. Особенно в сложных вузах это важно, где большой объем очень предметов и знаний», — подчеркнул Торкунов.

При этом для абитуриентов, которые стали победителями всероссийских школьных олимпиад, такая проверка необязательна, если они сдали ЕГЭ на хорошие баллы, считает он.

"Я бы по олимпиадам, а их очень много, в том числе и всероссийских, все-таки сохранил бы ситуацию, при которой человек принимается совсем без экзаменов при условии, что у него прилично по этому предмету ЕГЭ сдано. Вот несколько случаев было таких, прямо меня поразивших, например, человек — победитель по литературе, а ЕГЭ — 56. Я понимаю, что ЕГЭ — специфическое дело, что, может быть, у человека талант литературный, но все-таки, хотя бы 70 [баллов абитуриент должен иметь по ЕГЭ], чтобы четверка хотя бы была", — отметил Торкунов.