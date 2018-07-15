Ещё
Ректор МГИМО предложил дать всем вузам право на дополнительный экзамен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ректор МГИМО предложил дать всем вузам право на дополнительный экзамен 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Все вузы должны иметь возможность проводить свое дополнительное вступительное испытание. Об этом заявил в воскресенье ректор МГИМО Анатолий Торкунов в эфире авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас».
"Я думаю, что  надо вернуть вузам такое право, это должен быть профильный предмет, который для вуза имеет огромное значение. В нашем случае это язык. Потому что без языка уровня соответствующего очень сложно освоить тот объем предметов, который у нас уже есть с первого курса", — сказал ректор.
По его словам, такое испытание должно быть максимально прозрачным и открытым. «Может, так же, как с ЕГЭ, проводить его под камерой, с тем, чтобы не было потом никаких сомнений ни у кого, но проверить готовность этого человека учиться в том или ином вузе. Особенно в сложных вузах это важно, где большой объем очень предметов и знаний», — подчеркнул Торкунов.
При этом для абитуриентов, которые стали победителями всероссийских школьных олимпиад, такая проверка необязательна, если они сдали ЕГЭ на хорошие баллы, считает он.
"Я бы по олимпиадам, а их очень много, в том числе и всероссийских, все-таки сохранил бы ситуацию, при которой человек принимается совсем без экзаменов при условии, что у него прилично по этому предмету ЕГЭ сдано. Вот несколько случаев было таких, прямо меня поразивших, например, человек — победитель по литературе, а ЕГЭ — 56. Я понимаю, что ЕГЭ — специфическое дело, что, может быть, у человека талант литературный, но все-таки, хотя бы 70 [баллов абитуриент должен иметь по ЕГЭ], чтобы четверка хотя бы была", — отметил Торкунов.
Сегодня право проводить дополнительное вступительное испытание имеет всего несколько российских вузов: имеющие особый статус (МГУ, СПбГУ) и ряд привилегированных (МГИМО, ВШЭ и другие).
ТАСС: последние новости
Кампания ЕГЭ-2018 в Ингушетии прошла без сбоев и нарушений Медведев назначил Комарова заместителем министра науки и высшего образования Под Новгородом открылась губернаторская школа в рамках образовательного проекта АСИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп назвал Россию противником55
Израиль сбил российский беспилотник377
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву10
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик8
Украинец умер после драки с россиянином в Турции207
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение