459 дополнительных мест появится в школах Ижевска к новому учебному году

Ижевск. Удмуртия . К новому учебному году в школах Ижевска появится 495 дополнительных мест. Как сообщат пресс-служба администрации города, на эти цели из бюджета города выделен 1 млн 350 тыс. рублей.

По словам начальника управления образования администрации Ижевска Светланы Петровой, количество школьников в Ижевске ежегодно увеличивается на 5%, в этом году в школы города записаны почти 9 тыс. первоклассников. Поэтому одна из задач, которую необходимо решить — создание новых учебных мест. Уже сейчас дополнительно созданы 13 первых классов за счет перепрофилирования учебных кабинетов.

Всего на подготовку школ к началу образовательного процесса направлено более 80 млн рублей из всех бюджетных источников.

«Проводятся противопожарные мероприятия, текущий ремонт кровель, замена оконных блоков на пластиковые, выполняются общестроительные работы, такие как ремонт кабинетов, раздевалок, установка турникетов. Приобретается новая мебель, компьютерная техника», — отметил во время рабочей поездки по школам города и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков

Например, в школе № 50 уже установлены 14 опор наружного освещения, смонтировано светодиодное освещение во всех помещениях, организовано видеонаблюдение, по периметру здания устанавливается ограждение.

Администрацией города утвержден согласованный с органами прокуратуры и Управлением Роспотребнадзора график установки ограждений, рассчитанный на 3 года, в который вошла 31 школа. Исполнение графика началось в прошлом году. В этом году до 15 августа вокруг 11 школ появятся ограждения, в 2019-м будут огорожены еще 11 образовательных учреждений.

Приемка школ Ижевска пройдет с 30 июля по 3 августа.

Подробная информация на сайте города Ижевска izh.ru.