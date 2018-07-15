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Как правительство собирается поддерживать здравоохранение за 5 триллионов рублей
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Как правительство собирается поддерживать здравоохранение за 5 триллионов рублей 

Банки Сегодня 58 минут назад
Как правительство собирается поддерживать здравоохранение за 5 триллионов рублейПо словам Татьяны Голиковой, 5 триллионов рублей — это предварительная сумма, которая обозначена правительством как ориентировочная. При проработке проектов могут возникнуть дополнительные расходы, поэтому итоговая сумма финансирования может быть увеличена. Внести ясность в расходы смогут только после того, как региональные представители проведут расчет средств и предоставят их результаты правительству. Соответствующая команда уже была направлена в регионы.
Помимо здравоохранения, правительство подсчитало предварительные цифры по финансированию науки и образования.
— На данный момент проект финансирования образования предусматривает выделение 800 миллиардов рублей. При этом, в эту сумму входит только создание новых учебных мест для детей, а также закупка необходимого оборудования для организации учебного процесса. Это должно способствовать повышению качества образования, — заявила Татьяна Голикова.
Еще 546 миллиардов рублей будут вложены в новый проект под названием «Наука». Пока в правительстве никто не называл конкретных задач, которые должен выполнять проект. Однако Голикова сообщила, что в рамках этого проекта будет проведено большое количество исследований, результаты которых будут использованы для создания новых технологий, которые впоследствии будут внедрены в производство.
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