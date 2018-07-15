Участники «Острова 10-21» предложили учитывать профили в соцсетях при поступлении в вуз

ВЛАДИВОСТОК , 15 июля. / ТАСС /. Участники образовательного интенсива «Остров 10-21» предложили при поступлении в вуз учитывать не только результаты ЕГЭ, но и когнитивные способности абитуриентов, выявленные на основе анализа их профилей в социальных сетях. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС преподаватель X-Labs, сотрудник Томского государственного университета (ТГУ), заведующий лабораторией Института человека цифровой эпохи Артем Фещенко.

По его словам, данная инициатива является одним из пяти проектов, предложенных слушателями «Острова 10-21» в рамках лабораторных занятий X-Labs «Большие данные и машинное обучение в прогнозировании когнитивных и психологических особенностей личности».

"Это попытка расширить оценку потенциала абитуриентов при поступлении в вуз, учитывать не только ЕГЭ, но и когнитивные особенности личности, например уровень интеллекта, креативности, личностной мотивации", — рассказал Фещенко. Он отметил, что ТГУ уже проводились соответствующие исследования, и впервые в 2018 году набор абитуриентов в этот вуз будет проводится не только на основании данных ЕГЭ, но и с учетом анализа профиля абитуриента в социальных сетях.

"Но ребята пошли дальше, они предлагают внести эти новые показатели в официальные критерии оценки абитуриентов, то есть добавлять к баллам ЕГЭ еще и данные анализа социальной сети", — сказал преподаватель лабораторной работы. По его словам, по окончании лабораторной работы участники построят аналитическую модель, которая будет узнавать в новых людях те или иные качества, например уровень интеллекта, креативности, личностной мотивации по профилю в социальной сети.

"Остров 10-21"

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ «Остров 10-21» стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

X-labs — одна из основных форм работы на «Острове». На лабораторных работах преподают ученые из ведущих, в том числе зарубежных университетов и компаний, работающие в области цифровой экономики. На острове в ходе лабораторных работ решают «невозможные» задачи. Слушатели сосредотачиваются на работе с большими данными, искусственным интеллектом, системами распределенного реестра, новыми и портативными источниками энергии, нейротехнологиями, VR/AR, сенсорикой и компонентами робототехники.