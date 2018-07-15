В Хабаровске китайские студенты знакомятся с русской культурой

Для знакомства с русской культурой и бытом в Хабаровск прибыли китайские студенты. Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», в специально созданной образовательной программе примут участие более 30 студентов из университета Макао , Гонконгского политехнического университета, Гонконгского университета науки и технологий, а также Харбинского политехнического университета.

— Летняя школа «Дружба» проводится в Хабаровском крае впервые. Она реализуется при поддержке правительства региона. Участников ждет насыщенная программа по знакомству с русским фольклором и музыкой, танцами и народным искусством, — отметили в пресс-службе комитета по молодежной политике Хабаровского края.

Иностранцы уже посетили урок русского языка, где они смогли выучить основные фразы для простого общения. Полученные знания они закрепили в написании писем. В течение всей смены студентов ждет лекционная программа на английском и китайском языках, участие в мастер-классах по изготовлению сувениров, встречи с молодежью края. А в конце смены гости и жители Хабаровска проведут совместный концерт, где исполнят стихи и песни на иностранных языках.