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В Хабаровске китайские студенты знакомятся с русской культурой
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В Хабаровске китайские студенты знакомятся с русской культурой 

Хабаровский край сегодня 51 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Для знакомства с русской культурой и бытом в Хабаровск прибыли китайские студенты. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в специально созданной образовательной программе примут участие более 30 студентов из университета Макао, Гонконгского политехнического университета, Гонконгского университета науки и технологий, а также Харбинского политехнического университета.
— Летняя школа «Дружба» проводится в Хабаровском крае впервые. Она реализуется при поддержке правительства региона. Участников ждет насыщенная программа по знакомству с русским фольклором и музыкой, танцами и народным искусством, — отметили в пресс-службе комитета по молодежной политике Хабаровского края.
Иностранцы уже посетили урок русского языка, где они смогли выучить основные фразы для простого общения. Полученные знания они закрепили в написании писем. В течение всей смены студентов ждет лекционная программа на английском и китайском языках, участие в мастер-классах по изготовлению сувениров, встречи с молодежью края. А в конце смены гости и жители Хабаровска проведут совместный концерт, где исполнят стихи и песни на иностранных языках.
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