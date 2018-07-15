Как организовать ребенку домашнее образование и добиться отличных результатов: колонка мамы

Мотивационная статья для тех, кто давно хочет перевести своего ребенка на семейное обучение, но по каким-то причинам до сих пор не сделал этого.

В редакцию «Летидора» пришло письмо от читательницы Ирины Иншаковой, которая рассказала, как она перевела дочку на семейное образование и каких успехов им удалось добиться за три года.

В 2015 году без педагогического опыта я выбрала домашнее образование для дочери, хотя продолжала руководить отделом в 20 человек и не имела свободного времени. Я решила, что с начальным образованием справлюсь лучше, чем школа.

Красный дипломом МГТУ имени Баумана , знание английского и японского языков, шестилетний опыт работы в Японии и ведения международных IT-проектов помогли решиться, несмотря на страх и непонимание того, как действовать.

Наши результаты превзошли ожидания: 4 класса на пятерки (за 3 года), участие в олимпиадах МГУ , победы в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) за 7 и 8 классы.

Теперь я уверена, что женщина, которая реализует себя в жизни, личным примером и умелым руководством может дать ребенку современное образование.

Что мы сделали за 3 года семейного образования

К участию в олимпиадах нас подтолкнула чуткий учитель истории Ольга Михайловна Ковалева после 10 минут беседы с ребенком в октябре 2017 года. Тогда дочка была ученицей 4-го класса.

В том же октябре без предварительной подготовки дочь написала школьные этапы олимпиады за 5, 6, 7 классы на уровне призера и победителя и прошла в муниципальный этап по истории, который написала с победным результатом в ноябре 2017 года.

Результат был очень хорошим, и я подумала, что в других сферах она тоже может проявить себя.

Так и получилось: дочь единственная из школы написала олимпиадную работу по экономике и прошла в муниципальный этап. В нашей школе такого предмета нет. Никаких учебников или других материалов по экономике дома не было. Информацию по истории России и мира почерпнула из книг и энциклопедий, а по экономике просто из жизни.

Дальше за 2 недели я целенаправленно подтянула знания по предметам на примерах заданий прошлых олимпиад и разъяснила, как считать проценты и кредиты.

Мозг кипел у обеих, но ребенок с интересом впитывал знания как губка.

В результате, в 2017-2018 учебном году дочь стала:

• победителем муниципального этапа ВОШ (Всероссийская олимпиада школьников) по истории за 7 класс,

• призером муниципального этапа ВОШ по экономике за 8 класс,

• призером московской олимпиады по финансовой грамотности РАНХиГС за 6 класс,

• участвовала в 9 дистанционных турах олимпиады Ломоносова

• прошла в 3 очных тура: международные отношения и глобалистика, обществознание, история Российской государственности (ничего из этого не имеет отношения к начальной школе)

• показала результат 52 балла из 115 в очном туре МГУ по Истории Российской Государственности за 5-9 классы.

Зачем участвовать в олимпиадах в начальной школе

Опытным путем я убедилась, что участие в серьезных олимпиадах: ВОШ, МОШ (Московская олимпиада школьников), олимпиады МГУ — это самостоятельный механизм-помощник, который must use. Он расширит кругозор школьника, даст опыт выхода из зоны комфорта, раскроет таланты в самых неожиданных сферах, даст понимание взаимосвязи наук.

Кроме того, совместная работа родителей и ребенка объединяет и сплачивает семью, ведь у вас есть общая цель, к которой вы идете шаг за шагом.

С прагматической точки зрения участие в олимпиадах также полезно. Оно дает социальное признание и авторитет, знания вашего ребенка оценивают аспиранты и профессора лучших университетов страны.

И что немаловажно: на олимпиадах можно найти друзей-единомышленников.

С чего начинать подготовку к олимпиадам

Когда ребенок учится в общеобразовательной школе по стандартной программе (и его оценивают по средней шкале), общается в кругу детей, которые не интересуются учебой, вам будет трудно или невозможно перенастроить его на другой лад.

Поэтому важно выбрать школу, нацеленную на перспективное образование, школу, которая исповедует индивидуальный и гибкий подход к воспитанию и раскрытию талантов каждого ученика. Такие школы есть далеко не везде. К тому же никто не гарантирует, что поступив в хорошую школу, ребенок все равно не попадет в ней под негативное влияние сверстников.

Я долго искала для дочки подходящее учебное заведение, но так и не нашла ничего подходящего.

Поэтому ради гибкого графика и программы выбрала семейное образование. Каждый день убеждаюсь в правильности своего решения.

В чем плюсы домашнего обучения

Дочь считает, что в школе невозможно находиться, а тем более учиться: душно, шумно, учителя орут, дети их не слушают, отвлекаются, провоцируют друг друга на конфликты и не дают сосредоточиться.

В дни посещения школы для аттестации дочь спит 8 часов, и потом не в состоянии подняться утром. В домашнем режиме она спит по 6-7 часов в день и бодро встает в 4-5 утра.

Выводы делайте сами.

Кроме сохранения психического и физического здоровья ребенка у домашнего образования есть еще несколько плюсов:

1. Гибкий график учебы. У родителей есть возможность брать ребенка с собой в командировки и в отпуск. Это расширит его кругозор и степень самостоятельности.

2. Адаптивная индивидуальная программа. Вы выбираете предметы и знания по интересам ребенка, выделяете время на углубленное изучение, импровизируете, экспериментируете вместе.

3. Можно свободно устроить day-off в будний деньи поехать с ребенком по музеям или взять с собой на полезную конференцию.

Как подготовить себя к семейному образованию морально и организовать пространство для обучения

Прежде всего я объяснила дочери преимущества семейного образования: гибкий график, возможность путешествовать, учить предметы, которые больше нравятся, не ходить каждый день в школу.

Чтобы подготовить себя к новому графику:

я переехала близко к работе (чтобы экономить время на дорогу);

сменила режим сна на 22:00 — 4:00, чтобы до работы уделять время и себе, и дочери;

купила мультиварку и научила дочку готовить;

сделала яркий распорядок дня для дочери и себя.

Чувство ответственности за результаты ребенка повысили собственный КПД.

Как найти школу для аттестации

Сейчас есть много школ, которые предлагают программы удаленного образования и дистанционные курсы, где ребенок может пройти платную аттестацию по предметам школьной программы.

Аттестацию можно проходить бесплатно в любой государственной школе дважды в год по всем предметам школьной программы. Необходимо только подписать договор о прохождении аттестации.

Я рекомендую предварительно узнать о школе, познакомиться с директором и завучем, наладить контакты, узнать, по какой образовательной программе здесь учатся дети.

Когда вы прикрепились к школе, вы можете бесплатно получить в ней все необходимые учебники.

Так как ребенок не посещает школу, вам не нужно приносить медицинские справки о здоровье и, что важно для родителей, посещать собрания.

Как развить навык самостоятельного обучения и выявить сферы интересов ребенка

Главное в семейном обучении — предоставить ребенку возможности для занятий и время от времени контролировать, как продвигается процесс, если ребенок занимается с репетитором. А если без репетитора, то каждый день проверять уроки и разбирать непонятные темы.

В первый год важно сделать акцент на нескольких пунктах:

1.красивом аккуратном почерке;

2.развитии памяти. Мы учили наизусть информационно полезные тексты (например, о вредных продуктах, или пользе овсянки), сказки Пушкина;

3.навыке самостоятельного изучения материала и выполнения задач;

4.умении самостоятельно находить ошибки.

Во второй год я делала акцент на дополнительных интересах, делилась с дочкой опытом собственной работы.

Мы вместе читали и обсуждали книги, смотрели интересные лекции и образовательные фильмы.

Постепенно стали вводить второй язык в игровой форме, занимались творчеством. Я покупала дочери материалы, наборы и книги по вышиванию, бисероплетению, вязанию на спицах и крючком. Она все перепробовала и влюбилась в вязание крючком из ниток и резинок. Вяжет одежду, делает игрушки и поделки, у нее всегда есть, что подарить hand made.

Третий год мы активно занялись олимпиадами. Вся осень и зима прошли в подготовке и участии в разных олимпиадах. Попутно под конкретные задачи дочь осваивала компьютер.

Потом под моим руководством сама училась писать результативные апелляции. Мы получили драгоценный опыт, сделали выводы и поставили цели на будущий год.

За этот год я научилась отслеживать успехи ребенка, гибко менять программу под его интересы. Мы вместе развивались и получали новые навыки.

Как дать ребенку азы компьютерной грамотности и почему это важно сделать уже в младшей школе

Я лично против ранней компьютеризации, но для эффективного участия в олимпиадах желательно научить ребенка печатать, дать основы использования Word и поисковика.

Это можно делать с 3-го года обучения, когда у ребенка уже сформирован красивый почерк. Иначе он будет лениться писать.

Для этого не нужно специальных курсов или репетиторов. Просто ставьте небольшие задачи (например, напечатать изложение, найти грамматическое правило, найти дату крещения Руси) и объясняйте, как это сделать. Помните про информационную безопасность и принимайте все необходимые меры.

Отвечайте ребенку на возникающие вопросы. Дети схватывают все на лету.

Если вы не готовы знакомить ребенка с компьютером в начальной школе, вы можете сами делать всю компьютерную работу по олимпиадам вместе и за ребенка.

Что делать, чтобы ребенок не потерял мотивацию к учебе

Заинтересовать человека можно только одним способом — заинтересоваться чем-то самому.

Интерес в квадрате, помноженный на страсть к жизни и привычку саморазвития, даст потрясающий результат в воспитании детей.

Дочери семейное образование дало быстрейшее интеллектуальное развитие, практические жизненные навыки и широкий кругозор.

Безусловно, нет пределов совершенству. Но нашими результатами уже хочется поделиться, вдохновить и мотивировать других родителей и детей: дерзайте, ищите, ставьте высокие цели, развивайтесь вместе!

В делах главное — не останавливаться, а терпеливо идти к намеченной цели. Кто хочет результата — ищет способ, и он обязательно найдется. У нас получилось, значит, получится и у вас.

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