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Под Новгородом открылась губернаторская школа в рамках образовательного проекта АСИ
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Под Новгородом открылась губернаторская школа в рамках образовательного проекта АСИ 

ТАСС 32 минуты назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Образовательный интенсив «Губернаторская школа» открылся в субботу в Новгородской области в рамках проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры будущего для регионов». В течение трех дней школьники с наставниками будут работать над проектами, лучшие из которых реализуют в регионе, сообщила в субботу пресс-служба правительства Новгородской области.
"Мы привезем к вам наставников, к вам приедут московские педагоги, которые научат не только разрабатывать, но и воплощать ваши идеи в современный актуальный проект. Лучшие проекты будут реализованы, лучшие поедут в лагерь «Артек» и будут иметь право на льготное поступление в ВУЗы нашей области", — сказала первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина на открытии школы. Интенсив проходит в оздоровительно-образовательном центре «Гверстянец» в Крестецком районе.
Участники школы — 200 школьников, которые предложили свои проекты по развитию Новгородской области на портале «Одаренные дети». Их идеи касаются сферы экологии, туризма, образования и промышленности. Соответственно этим отраслям сформирована команда авторитетных лидеров, которые будут помогать группам развивать свои идеи. Наставниками стали руководители органов исполнительной власти, государственных учреждений и представители бизнес-элиты.
Первые итоги подведут в понедельник совместно с губернатором региона Андреем Никитиым и руководством АСИ. Лучшие проекты презентуют в 2019 году на всероссийском форуме «Наставник», в образовательном центре «Сириус» и в рамках тематической смены в международном центре «Артек». О стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» было заявлено в марте на заседании Наблюдательного совета АСИ. Новгородская область стала седьмым субъектом-участником.
Инициатива направлена на создание условий и мер поддержки для формирования у школьников от 14 до 17 лет устойчивой мотивации, нацеленной на развитие своих регионов. Апробация проекта проходит с апреля 2018 года по июль 2019 года. Ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профнавигации.
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