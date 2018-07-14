Представители вузов обсудили образ инженера будущего

Участников мероприятия поприветствовала помощник губернатора Ульяновской области по международному и межрегиональному сотрудничеству Екатерина Сморода. От имени главы региона Сергея Морозова она пожелала участникам провести время с пользой, и увезти из Ульяновской области огромный багаж знаний и опыта.

Представитель Уральского федерального университета Валентина Овчинникова констатировала, что сегодня ни один вуз России не готовит инженеров будущего, в полной мере готовых отвечать на вызовы цифровой экономики.

— В лучшем случае мы готовим инженеров сегодняшнего дня. Поэтому, несмотря на то, что вузы выпускают достаточное количество технических специалистов, на производстве отмечается их дефицит, — пояснила Валентина Овчинникова. — Просто набор компетенций выпускников недостаточен для эффективного решения производственных задач в современных условиях.

Опыт УрФУ говорит о том, что для более эффективной подготовки инженерных кадров необходимо внедрение проектное обучение, причем уровень проектов должен отличаться при подготовке специалистов разного уровня компетенций.

Ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал рассказал, что в его вузе высвободить время студентов для активной работы над проектами удалось за счет перераспределения учебных часов и перехода с традиционного формата лекций на электронный.

— Наши студенты слушают лекции дома, лежа на диване, а аудиторные часы используют для приобретения практических навыков в ходе работы над конкретными проектами, — рассказал Криштал. — К примеру, обучающиеся по специальности «Журналистика» не менее 20 часов в неделю работают в университетском медиацентре, где пишут статьи и снимают телепередачи. В результате к окончанию обучения они овладевают не только теоретическими, но и солидными практическими навыками.

В ходе круглого стола своим опытом поделились также представители Ульяновского госуниверситета, Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, Азербайджанского технического университета.