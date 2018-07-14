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Главой Московской духовной академии назначили епископа Амвросия
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Главой Московской духовной академии назначили епископа Амвросия 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Епископ Амвросий стал новым ректором Московской духовной академии и семинарии — главного учебного заведения Русской православной церкви (РПЦ). Такое решение было принято синодом, заседание которого состоялось в субботу в Екатеринбурге, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
"В связи с недавним избранием преосвященного Евгения Верейского предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата возникла необходимость замещения поста ректора Московский духовных школ и председателя Учебного комитета РПЦ. Председателем Учебного комитета быть протоирею Максиму Козлову, ректором Московских духовных школ назначен преосвященный Амвросий, викарий Санкт-Петербургской епархии и ректор Санкт-Петербургской духовной академии", — сказал отец Александр.
Он добавил, что в Санкт-Петербургскую духовную школу вместо Амвросия назначен епископ Серафим, который освобожден от должности председателя синодального отдела по делам молодежи.
Врио председателя синодального совета молодежи назначен клирик Московской областной епархии протоирей Кирилл Слабков.
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