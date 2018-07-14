Фармкомпании обеспечат студентов из профильных вузов рабочими местами

Кроме того, такое сотрудничество обеспечивает выпускников перспективными рабочими местами. Об этом шла речь на завершившемся недавно в Сочи втором международном GxP саммите «Выбор лучших. Время вперед — 2018», организованном при поддержке министерства промышленности и торговли РФ . Одно из обязательных требований к российской фарме — модернизация и перевод уже действующих мощностей на международные стандарты надлежащей производственной практики (GMP), без чего невозможно производить лекарства, соответствующие современному уровню качества. Еще одна из поставленных перед отраслью задача — развивать собственные инновационные разработки в рамках импортозамещения. Все это предъявляет жесткие требования и к подготовке специалистов. При этом кадров соответствующего уровня в России пока не хватает.

Один из наиболее эффективных способов решения проблемы — это сотрудничество фармацевтических компаний и профильных вузов. Фармбизнес участвует в практической подготовке студентов и аспирантов, а вузы, в свою очередь, учитывают потребности отрасли, что позволяет скорректировать программы обучения и качественнее планировать количество профильных студентов. Получение профильного образования в фармацевтических, медицинских и технологических вузах становится все более привлекательным и престижным, отмечали участники саммита. Так, по данным НИУ ВШЭ . количество студентов, планирующих работать в фармотрасли, ежегодно растет. В 2016 году общее количество мест в медицинских и фармацевтических учебных заведениях составляло 42,4 тысячи, в прошлом — уже 44,5 тысячи. Рост количества профильных студентов прогнозируется и в 2018 году.

Меняется также уровень и качество образования. Сегодня российские вузы уже предлагают специальности так называемой «фармацевтики будущего», связанные с генетикой, биотехнологиями и геномикой. Государство стимулирует развитие этого направления: фармацевтические специальности входят сегодня в первую десятку направлений с самым большим количеством бюджетных мест.

При этом, получение такого образования дает высокий уровень перспектив хорошего трудойстройства. По данным Минобразования, 80 процентов выпускников фармацевтических, биоинженерных и медицинских направлений подготовки, получают работу сразу после окончания вуза. Среди специальностей-лидеров — фармация и химические технологии. А стартовая зарплата составляет 50 тыс. рублей и выше.

Вузы по-прежнему выпускают специалистов с неплохими теоретическими знаниями, но зачастую с низкими практическими навыками: фармацевтическая отрасль развивается так стремительно, что высшие учебные заведения нередко не успевают пересмотреть учебные программы. Поэтому фармкомпании, заинтересованные в пополнении и расширении кадрового потенциала, активно идут навстречу высшей школе. Организация форумов, подобных сочинскому саммиту, где студенты из разных ВУЗов имели возможность пообщаться с лидерами отрасли, протестировать уровень своей подготовки, завести полезные контакты, — это лишь одно из направлений сотрудничества.

Есть примеры, когда фармкомпании начинают инвестировать в будущих сотрудников еще на этапе их студенчества. «Помимо этого, мы, например, предоставляем возможности для стажировок, прохождения практик и написания научных работ. Студенты заранее знают, где они могут приложить свои таланты и умения, понимают, с какими задачами им придется столкнуться в трудовой деятельности — и они начинают нарабатывать нужные навыки еще на этапе вузовской подготовки. От такой совместной работы выигрывают все. Выпускники получают уникальные компетенции, а компания приобретает знающего, заинтересованного и квалифицированного специалиста», — cказала руководитель службы по корпоративным коммуникациям и внешним связям одной из ведущих российских компаний Анжелика Хандукян.

Киргизии, Белоруссии и В сочинском форуме приняли участие более 300 студентов, магистрантов, аспирантов инженерных и химико-технологических вузов стран ЕАЭС : России, Казахстана Армении , которые представили множество интересных научных проектов и практических разработок.

Во время саммита независимый экспертный совет, в который входили авторитетные представители фармацевтической отрасли, оценил более 130 тестовых работ и ситуационных задач, которые выполнили участники. Высокий уровень подготовки студентов оценил председатель экспертного совета саммита и директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга России Владислав Шестаков: «Есть работы — серьезные исследования, творческие работы, с необычным взглядом на проблемы отрасли и предложения по их решению. И это уже не просто студенческие работы, это взгляд будущих специалистов современной фармацевтической отрасли».

Лучших участников отметили специальными премиями и грантами.