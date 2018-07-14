Специалисты «Лаборатории Касперского» с осени начнут обучение студентов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ , 14 июля. / ТАСС /. Базовая кафедра по цифровой безопасности совместно с "Лабораторией Касперского" будет создана в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Как рассказал в интервью ТАСС ректор вуза Алан Огоев, на базе кафедры специалисты компании будут обучать студентов СОГУ.

"Работа [на новом факультете] будет выстроена по трем направлениям. Во-первых, наши педагоги смогут повышать квалификацию в «Лаборатории Касперского». Второе — их работники будут приезжать в республику или же формировать дистанционное обучение. И третий пункт соглашения — студенты нашего вуза смогут проходить практику в компании", — сказал Огоев.

По его словам, основными задачами новой структуры станет подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации. «Мы стремимся развивать компетенции в области цифровой экономики. В новом учебном году в СОГУ появится профиль подготовки — кибербезопасность. Партнерство с „Лабораторией Касперского“ усилит практическое образование, даст возможность студентам и преподавателям превратить обучение в реальную проектную работу», — отметил ректор.

Кроме того, факультет математики и информационных технологий СОГУ вместе с минобразования республики в настоящее время разрабатывает концепцию математического образования. Она уже работала ранее в регионе, но будет обновлена. В ее рамках совместно с региональным управлением информационной политики и связи на базе школ будет запущен проект " Яндекс . Лицей". «Он рассчитан на школьников, которые всерьез хотят освоить программирование», — пояснил Огоев.