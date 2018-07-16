День открытых дверей для студентов‑медиков пройдет в Королеве 18 августа

День открытых дверей для студентов-медиков пройдет в подмосковном Королеве 18 августа в 12:00, сообщает РИАМО

Мероприятие для выпускников медицинских вузов проводится городской больницей совместно с администрацией.

"Для выпускников медицинских вузов подготовлена насыщенная программа. Для них проведут обзорную экскурсию по городу, покажут городской исторический музей. Также участники встречи посетят стационарные отделения больницы и поликлиники. Встреча пройдет 18 августа в 12:00", — сказал представитель горбольницы.

Студенты-медики встретятся с руководителем городской администрации. Для участников предусмотрена компенсация проезда в обе стороны при наличии билетов.