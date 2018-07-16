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День открытых дверей для студентов‑медиков пройдет в Королеве 18 августа
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День открытых дверей для студентов‑медиков пройдет в Королеве 18 августа 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
День открытых дверей для студентов-медиков пройдет в подмосковном Королеве 18 августа в 12:00, сообщает РИАМО.
Мероприятие для выпускников медицинских вузов проводится городской больницей совместно с администрацией.
"Для выпускников медицинских вузов подготовлена насыщенная программа. Для них проведут обзорную экскурсию по городу, покажут городской исторический музей. Также участники встречи посетят стационарные отделения больницы и поликлиники. Встреча пройдет 18 августа в 12:00", — сказал представитель горбольницы.
Студенты-медики встретятся с руководителем городской администрации. Для участников предусмотрена компенсация проезда в обе стороны при наличии билетов.
При заключении трудового договора с королевской городской больницей специалистам гарантировано предоставление служебного жилья, также они будут направлены на бесплатное обучение в ординатуре медицинских вузов Москвы. Вопросы можно задать по телефону: 8 (915) 094-09-15.
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