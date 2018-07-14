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Выпускница из Ноябрьска попала в число российских рекордсменов по результатам ЕГЭ
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Выпускница из Ноябрьска попала в число российских рекордсменов по результатам ЕГЭ 

Noyabrsk24.ru 3 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Стали известны результаты ЕГЭ ноябрьских выпускников, в том числе и тех, кто сдавал экзамены в резервные сроки. В этом году в Ноябрьске ЕГЭ написали 649 человек. Почти все они справились с заданиями и получили аттестаты. Только один ученик не смог сдать обязательный экзамен — базовую математику, он будет пересдавать её в сентябре.
Лучше всего ребята написали ЕГЭ по русскому и английскому языкам, по физике, химии и географии. Чуть хуже, чем в прошлом году сдали литературу и историю. А вот результаты по математике профильного уровня, которая нужна для поступления в технические вузы, значительно улучшились по сравнению с прошлым годом.
Если говорить о популярности, то уже несколько лет подряд среди выпускников самым востребованным предметом по выбору является обществознание. В этом году в качестве ЕГЭ его выбрали половина всех одиннадцатиклассников. Второй по популярности является биология, на третьем месте — история.
Специалисты департамента образования отмечают, что в этот раз среди сдающих немного увеличился средний балл по всем предметам. Это связано с тем, что ученики стали более осознанно выбирать предметы и лучше готовиться к ЕГЭ.
В этом году в Ноябрьске два стобальника. Выпускница шестой школы показала максимальный результат по информатике, а учащийся восьмой школы стал лучшим по географии. Кроме того, наша выпускница попала в число российских рекордсменов. Ей удалось сдать 4 экзамена на 390 баллов.
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