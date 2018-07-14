В Курганский университет подано более 2500 заявлений от абитуриентов

В Курганском госуниверситете полным ходом идет приемная кампания. Уже сейчас более 2500 абитуриентов выбрали КГУ, 530 из них принесли оригиналы документов. 1450 человек подали документы на бюджет.

Практически все абитуриенты могут стать студентами. По итогам вступительной кампании 2017 года на первый курс были зачислены 2 183 человека. В этом году основная интрига, как всегда, вокруг бюджетных мест. Их на очной форме обучения предусмотрено 713, на заочной — 229. Количество мест на платной основе не ограничено.

На многих специальностях, как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Университета, наблюдается конкурс — это, по традиции, юриспруденция, дизайн, журналистика и другие. 16 направлений подготовки уже закрыты (все бюджетные места заняты).

Университет предлагает четыре способа подачи документов: — прийти в приемную комиссию по адресу ул. Советская, 63 (стр.4); — заполнить документы в личном кабинете на сайте pk.kgsu.ru; — отправить документы по электронной почте, по адресу: pk@kgsu.ru; — отправить документы почтой России , по адресу: 640020, г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4, Приемная комиссия.

Один из самых удобных способов — онлайн через личный кабинет, он пользуется наибольшей популярностью у абитуриентов.

Прием документов на очное отделение продлится до 26 июля. На заочное бюджетное документы принимаются до 13 августа, а на платное до 20 октября.

Наша справка:

Курганский государственный университет Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 1995 года № 990 путём слияния Курганского машиностроительного института Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию и Курганского педагогического института Министерства образования Российской Федерации . Университет готовит специалистов гуманитарных, социально-экономических и технических специальностей. Университет располагается в 10 корпусах. Подготовка ведётся на учебно-лабораторной базе площадью более 52400 м². Университет является крупнейшим учебным заведением Курганской области

Источник фото — сайт kgsu.ru