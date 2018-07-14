Физкультурный сюрприз: красивый стадион и спортплощадку подарят ростовским школьникам на День знаний

К концу лета в школе №107 появится современная спортплощадка

Власти донской столицы пообещали к августу капитально отремонтировать стадион на территории гимназии №118 и спортивную площадку в школе № 117. Оба учебных заведения расположены в Ворошиловском районе города.

— В год детского спорта особое внимание уделено спортобъектам. Все этапы ремонта стадиона соответствуют срокам. Объект сдадут к 1 августа, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

В гимназии №118 капитально отремонтируют стадион

В гимназии №118 — 42 учебных класса, два спортзала, актовый и театральный залы, кабинет психолога, медицинский кабинет, пищеблок, столовая на 200 мест.

— А ремонт спортплощадки в 107-ой школе закончат 20 августа, — прокомментировали в администрации Ростова.