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Физкультурный сюрприз: красивый стадион и спортплощадку подарят ростовским школьникам на День знаний
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Физкультурный сюрприз: красивый стадион и спортплощадку подарят ростовским школьникам на День знаний 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
К концу лета в школе №107 появится современная спортплощадка
Власти донской столицы пообещали к августу капитально отремонтировать стадион на территории гимназии №118 и спортивную площадку в школе № 117. Оба учебных заведения расположены в Ворошиловском районе города.
— В год детского спорта особое внимание уделено спортобъектам. Все этапы ремонта стадиона соответствуют срокам. Объект сдадут к 1 августа, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
В гимназии №118 капитально отремонтируют стадион
В гимназии №118 — 42 учебных класса, два спортзала, актовый и театральный залы, кабинет психолога, медицинский кабинет, пищеблок, столовая на 200 мест.
— А ремонт спортплощадки в 107-ой школе закончат 20 августа, — прокомментировали в администрации Ростова.
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