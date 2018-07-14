Вуз развеял страхи абитуриентов

В пятницу, 13 июля, на территории Московского городского педагогического университета впервые состоялась «Ночь в Приемной комиссии». Поступающие могли не только сдать документы до часа ночи, но и поучаствовать в интересных конкурсах.

Мероприятие стартовало еще в 12:00, а главную площадку «Ночи» сотрудники вуза организовали рядом с фонтаном у входа в Центральную приемную комиссию. Тематика соответствующая — пятница 13-е.

— Уже сложилось такое представление, что пятница 13-е связана со множеством неприятностей, которые могут случиться в этот день. Мы же решили над этим посмеяться, — отмечает главный организатор «Ночи» Сулака Савва. — Кроме того, мы показываем таким образом пришедшим абитуриентам, что есть желание брать в команду новых людей. Мероприятие проходит под лозунгом «Добро пожаловать в семью».

Кроме того, по словам Сулака Саввы, подобная «Ночь в Приемной комиссии» проводится впервые. Это также связано с желанием показать новый образ учителя учебного заведения — современного, молодого и активного.

— Любой вуз академичен и консервативен по своей природе, но, думаю, такой подход его осовременивает, — считает главный организатор.

Москвичка Ксения Смирнова документы уже подала. Теперь смотрит интересный фильм. Показывают его здесь же, на улице у фонтана. Говорит, что чего-то подобного нигде не встречала.

— Мне кажется, это показывает, какая жизнь ждет студентов впереди, — говорит Ксения. — Будет интересно, не дадут скучать. Комиссия весело — с вопросами, розыгрышами, фильмами и попкорном. В остальных приемных комиссиях других вузов все сидят какие-то хмурые. Приходишь… Все серьезные.

С ней согласны Владимир Крестинин и Елена Полунина, которые приехали из Крыма

— Это, пожалуй, единственная комиссия в городе, где такое гостеприимное отношение к абитуриентам. Впереди, конечно, экзамены, но уже не так нервничаешь, — говорит Елена.

Продлились развлекательная программа и прием документов до часа ночи.

— Таков формат студенческой жизни. Студенты — это же молодежь. Если они будут только учиться, то перестанут быть молодежью. Должны еще развиваться, познавать что-то новое. Поэтому мы пытаемся таким образом разговариваем с будущими нашими студентами, идти с ними на диалог. Чтобы им было понятнее. К тому же они же бывшие школьники, поэтому должен быть период адаптации, чтобы они нас не пугались, — заметил проректор по учебной работе Дмитрий Агранат.