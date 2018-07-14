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В Приамурье полицейские познакомили школьников со своей работой
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В Приамурье полицейские познакомили школьников со своей работой 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В Амурском государственном университете в рамках проведения III летней профориентационной школы, направленной на подготовку старшеклассников к выбору профессии, оказание помощи в профессиональном самоопределении, состоялась встреча сотрудников УМВД России по Амурской области с учащимися старших классов городских и областных общеобразовательных учреждений. Перед собравшимися выступили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления по работе с личным составом, Центра кинологической службы и Экспертно-криминалистического центра УМВД.
Встреча началась со знакомства школьников с образовательными организациями МВД России. Ребятам рассказали о поступлении в ВУЗы системы МВД, о том, по каким специальностям осуществляется отбор кандидатов, а также подробно осветили особенности процесса обучения.
Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков познакомил старшеклассников с работой своего подразделения. Лекцию полицейского разнообразили мультимедийные материалы, наглядно продемонстрировавшие работу данной службы, в том числе отряда специального назначения «Гром».
Большой интерес аудитории вызвало выступление и сотрудника Экспертно-криминалистического центра УМВД. Полицейский рассказал и показал процедуру снятия отпечатков пальцев и обнаружения следов преступления.
После старшеклассники познакомились с работой Центра кинологической службы УМВД. Инспектор-кинолог вместе со служебной собакой Нарой продемонстрировали приемы поиска и обнаружения запрещенных веществ, а также полицейский рассказал об особенностях работы ЦКС и о своих четвероногих подопечных. Нара произвела на ребят огромное впечатление, и сразу стала любимицей аудитории.
Старшеклассники проявили активное участие в процессе общения с представителями УМВД. Беседа между полицейскими и школьниками протекала в вопросно-ответной форме, благодаря чему удалось выявить искреннюю заинтересованность учащихся в ознакомлении с деятельностью представленных подразделений и профессией полицейского в целом.
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