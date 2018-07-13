Жительница Хабаровского края сдала ЕГЭ на 100 баллов через 14 лет после окончания школы 

«Мне стало просто любопытно. Выбрала физику и математику, так как не отошла далеко от этих дисциплин. Я некоторое время преподавала математику после окончания вуза, вела курсы дополнительной подготовки для детей», — заявила она в беседе с ИА «Хабаровский край».
Зубачева набрала 100 баллов по математике и 88 по физике.
В 2019 году она намерена также сдавать русский язык и обществознание, которые понадобятся ей для поступления в вуз. Зубачева хочет получить ещё одно образование.
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