Жительница Хабаровского края сдала ЕГЭ на 100 баллов через 14 лет после окончания школы

«Мне стало просто любопытно. Выбрала физику и математику, так как не отошла далеко от этих дисциплин. Я некоторое время преподавала математику после окончания вуза, вела курсы дополнительной подготовки для детей», — заявила она в беседе с ИА « Хабаровский край ».

Зубачева набрала 100 баллов по математике и 88 по физике.

В 2019 году она намерена также сдавать русский язык и обществознание, которые понадобятся ей для поступления в вуз. Зубачева хочет получить ещё одно образование.