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В КИГМ № 23 работает служба трудоустройства выпускников
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В КИГМ № 23 работает служба трудоустройства выпускников 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Вскоре после выпуска молодых специалистов службой содействия трудоустройству колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента был опубликован отчет о начале ими трудовой деятельности.
Из шестисот семи выпускников сразу же смогли трудоустроиться триста двенадцать. Пути остальных недавних студентов разошлись: сто одиннадцать человек отправились на армейскую службу, девяносто шесть продолжат образование в высшем учебном заведении, двадцать три сменили место проживания, а девять ушли в декретный отпуск.
Служба содействия трудоустройству работает совместно с педагогическим коллективом, ориентируя учащихся на рынке труда соттветственно их специализации. Большое значение в этом принадлежит производственная практика на предприятиях, занятых в различных сферах деятельности, среди которых есть социальные партнеры образовательного учреждения. Как свидетельствуют представители самих компаний, заинтересованных в найме специалистов высокой квалификации, подготовка студентов к работе по профессиям автослесаря, автомеханика, слесаря-сантехника, оператора ЭВМ в колледже остается на неизменно выдающемся уровне.
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