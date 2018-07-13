В КИГМ № 23 работает служба трудоустройства выпускников

Вскоре после выпуска молодых специалистов службой содействия трудоустройству колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента был опубликован отчет о начале ими трудовой деятельности.

Из шестисот семи выпускников сразу же смогли трудоустроиться триста двенадцать. Пути остальных недавних студентов разошлись: сто одиннадцать человек отправились на армейскую службу, девяносто шесть продолжат образование в высшем учебном заведении, двадцать три сменили место проживания, а девять ушли в декретный отпуск.

Служба содействия трудоустройству работает совместно с педагогическим коллективом, ориентируя учащихся на рынке труда соттветственно их специализации. Большое значение в этом принадлежит производственная практика на предприятиях, занятых в различных сферах деятельности, среди которых есть социальные партнеры образовательного учреждения. Как свидетельствуют представители самих компаний, заинтересованных в найме специалистов высокой квалификации, подготовка студентов к работе по профессиям автослесаря, автомеханика, слесаря-сантехника, оператора ЭВМ в колледже остается на неизменно выдающемся уровне.